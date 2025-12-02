Firenze | farmacista rifiuta di fare un rimborso e viene aggredita

Firenze, 2 dicembre 2025 – Senza presentare “alcun titolo o scontrino", ha aggredito la farmacista, che si era rifiutata di rimborsare la confezione di latte in polvere, scagliandole addosso il prodotto. A riferire l’episodio è la Uiltucs Toscana, che esprime “piena solidarietà alla farmacista aggredita alla Farmacia Moderna di viale Don Minzoni, vittima di un episodio tanto assurdo quanto significativo del clima che si respira in città”. Cosa è successo. Secondo la ricostruzione fornita dal sindacato, “un turista, avvicinato all'ingresso da un mendicante che chiedeva latte in polvere per un presunto bambino affamato, ha acquistato il prodotto in buona fede. 🔗 Leggi su Lanazione.it

