Prosegue tour 3021 di Angela Baraldi doppio appuntamento in Puglia

Roma, 4 feb. (askanews) – “3021 LIVE 2026”, il nuovo tour di Angela Baraldi nei club italiani, arriva in Puglia per un doppio appuntamento venerdì 6 febbraio al Rubik di Guagnano (Lecce) e sabato 7 febbraio a ODE Officina degli Esordi di Bari. Accompagnata sul palco da Federico Fantuz (chitarra), Andrea Bruciati (batteria) e Giovanni Fruzzetti (basso e Synth), la cantautrice e attrice di origini bolognesi presenterà al pubblico i brani contenuti nell’ultimo album “3021” (Caravan Sony Music Italia), disponibile in digitale, cd e vinile (https:bio.to3021.AngelaBaraldi). Il tour – prodotto e organizzato da Caravan e Friends&Partners – prosegue poi il 19 febbraio a Firenze ( Brillante Nuovo Teatro Lippi), il 20 febbraio 2026 all’Angelo Mai a Roma, il 21 a Bologna (DAS Dispositivo Arti Sperimentali), il 4 marzo al Biko di Milano e il 6 marzo al CPG di Torino.🔗 Leggi su Ildenaro.it

