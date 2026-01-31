Angela Baraldi si prepara a partire con il suo tour 3021 Live 2026. La cantante presenterà dal vivo i brani del suo ultimo album, dopo aver fatto ascoltare alcune anticipazioni nella nostra intervista. Il tour partirà presto e i fan sono già in trepidante attesa di vederla sul palco.

La nostra video intervista ad Angela Baraldi, in procinto di iniziare il tour 3021 Live 2026 in cui presenterà dal vivo i brani dell’ultimo album. Vi presentiamo la nostra video intervista ad Angela Baraldi, a ridosso del tour 3021 Live 2026, otto date nei club italiani per presentare dal vivo il suo album 3021 ( Caravan Sony Music Italia ), disponibile in digitale, cd e vinile. Per info. Ad accompagnare la cantautrice sul palco ci saranno Federico Fantuz (chitarra), Daniele Buffoni (batteria) e Giovanni Fruzzetti (basso e Synth). 3021 comprende otto brani scritti dalla stessa Angela Baraldi e composti insieme a Federico Fantuz. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Angela Baraldi, video intervista 3021 Live 2026: «In tour i musicisti che hanno lavorato al disco»

Angela Baraldi annuncia il tour 3021 Live 2026, un emozionante viaggio tra i club italiani per condividere dal vivo il suo nuovo album.

Angela Baraldi presenta “Cuore Elettrico”, il nuovo singolo estratto dall’album “3021”.

