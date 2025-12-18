angela baraldi annuncia il tour 3021 live 2026 il calendario

Angela Baraldi annuncia il tour 3021 Live 2026, un emozionante viaggio tra i club italiani per condividere dal vivo il suo nuovo album. Un appuntamento imperdibile per i fan desiderosi di ascoltare le sue suggestioni musicali in un’atmosfera intima e coinvolgente. Preparati a vivere un’esperienza unica con Angela Baraldi durante questo straordinario tour 2026.

3021 Live 2026 è il nuovo tour di Angela Baraldi nei club italiani per presentare dal vivo il suo album. Al via il 31 gennaio da Genova 3021 Live 2026, il nuovo tour di Angela Baraldi nei club italiani per presentare dal vivo il suo album 3021 ( Caravan Sony Music Italia ), disponibile in digitale, cd e vinile. Per info. Ad accompagnare la cantautrice sul palco ci saranno Federico Fantuz (chitarra), Daniele Buffoni (batteria) e Giovanni Fruzzetti (basso e Synth). Il calendario completo. 31 gennaio 2026 – GENOVA – Il Cinemino 6 febbraio 2026 – GUAGNANO (Lecce) – Rubik 7 febbraio 2026 – BARI – ODE – Officina degli Esordi 19 febbraio 2026 – FIRENZE – Brillante – Nuovo Teatro Lippi 20 febbraio 2026 – ROMA – Angelo Mai 21 febbraio 2026 – BOLOGNA – DAS – Dispositivo Arti Sperimentali 4 marzo 2026 – MILANO – Biko 6 marzo 2026 – TORINO – CPG 3021 comprende 8 brani scritti dalla stessa Angela Baraldi e composti insieme a Federico Fantuz. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

