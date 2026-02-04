Prosegue il giallo sulla morte di Jessica Mantovani. L’amico Giancarlo Bresciani, condannato per induzione alla prostituzione, resta al centro dell’inchiesta. La procura ha deciso di portare in tribunale solo lui, mentre le circostanze della morte della donna di Villanuova sul Clisi continuano a sollevare dubbi. La vicenda si trascina ormai da anni, senza che si riesca a fare piena chiarezza su cosa sia realmente successo quella notte nel canale di Prevalle.

Brescia, 4 febbraio – Nella tragica storia di Jessica Mantovani, la 37enne di Villanuova sul Clisi che nel giugno 2019 fu trovata morta nel canale della centrale idroelettrica di Prevalle in circostanze mai chiarite - aveva naso e costole fratturate - è stato l’unico a finire a giudizio. E anche ieri ha affrontato un processo - quello d’appello - Giancarlo Bresciani, il 55enne di Prevalle amico della vittima, che si è concluso con la conferma della condanna a due anni e otto mesi per il reato di induzione alla prostituzione. L’omicidio di Jessica Mantovani, delitto senza colpevole. La Procura chiede l’archiviazione Con quell’uomo Jessica condivideva sniffate di coca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prosegue il giallo sulla morte di Jessica Mantovani: l'amico Giancarlo Bresciani condannato per induzione alla prostituzione

