Ombretta Bresciani trovata morta il cellulare ripescato dalle acque del fiume Vara | giallo sulla notte della scomparsa

È stato recuperato nel fiume Vara il telefono cellulare di Ombretta Bresciani, la donna di 53 anni trovata senza vita all?alba del 19 novembre nei pressi dello stesso corso. 🔗 Leggi su Leggo.it

ombretta bresciani trovata morta il cellulare ripescato dalle acque del fiume vara giallo sulla notte della scomparsa

Ombretta Bresciani trovata morta, il cellulare ripescato dalle acque del fiume Vara: giallo sulla notte della scomparsa

È stato recuperato nel fiume Vara il telefono cellulare di Ombretta Bresciani, la donna di 53 anni trovata senza vita all'alba del 19 novembre nei pressi dello stesso

La misteriosa morte di Ombretta, dal fiume spunta il suo telefonino. "L'ultima cena, gli amici, i luoghi: una notte di indizi" - Potrebbe dare indizi utili per capire cosa sia successo nella sua ultima notte

Giallo di San Pietro Vara, trovato il telefonino di Ombretta Bresciani - È stato ritrovato nelle acque del Vara il telefonino della donna trovata senza vita sulle sponde del fiume all'alba del 18 novembre

