Il 118 non è un servizio taxi gratuito Lo sfogo di un operatore | Così paralizzate il sistema

Un'ambulanza in coda davanti al pronto soccorso del Policlinico di Foggia ha evidenziato le criticità del sistema di emergenza. Un operatore ha espresso il suo sfogo, sottolineando come l'errato utilizzo del 118 come servizio taxi gratuito stia contribuendo a paralizzare le risorse disponibili.

La sera del 9 dicembre, una lunga fila di ambulanze era ordinatamente incolonnata dinanzi all'ingresso pazienti, era presente all'esterno del pronto soccorso del Policlinico di Foggia. All'interno, invece, era il caos. E questo per un'affluenza ‘sopra la media’ di pazienti, che ha rallentato il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

