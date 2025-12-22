C’entro Facile il servizio del trenino gratuito che permette di raggiungere il centro storico
Si avvicinano i giorni clou delle feste e raggiungere il centro storico è ancora più facile grazie alle quattro le linee di dai principali parcheggi della città durante il periodo delle festività.Le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Trenino gratis in vista dello shopping natalizio, tornano le quattro linee di C’entro Facile
Leggi anche: Il Natale di Modenamoremio in centro storico, tra villaggi, giostra e trenino
Dal 5 dicembre torna "C'entro facile", il trenino gratuito nel centro storico - Tornano le quattro le linee di "C’entro Facile", il servizio del trenino gratuito che permette di raggiungere il centro storico dai principali parcheggi della città durante il periodo delle festività. msn.com
Il Natale non è facile per tutti. E va detto. C’è chi porta dentro un vuoto che le feste rendono più grande. Chi siede a tavole dimezzate. Chi divide il tempo, i figli, persino i ricordi. Chi torna in luoghi che non sa più chiamare casa. Chi si sente sola, anche in mezz - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.