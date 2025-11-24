Arsenal-Bayern Monaco Champions League 26-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Gunners proveranno ad esorcizzare la bestia nera bavarese

Entrambe capolista nei rispettivi campionato Arsenal e Bayern Monaco si affrontano in questo incontro valevole per il quinto turno della fase a gironi di Champions League. I Gunners nonostante qualche piccolo incidente di percorso restano la squadra da battere in patria e a punteggio pieno in Europa proprio a braccetto con i bavaresi. In Europa inoltre la squadra di Arteta continua a mostrarsi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Arsenal-Bayern Monaco (Champions League, 26-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Gunners proveranno ad esorcizzare la bestia nera bavarese

Argomenti simili trattati di recente

? Arsenal, Gyökeres salta il Bayern: le ultime sul suo recupero ? https://www.calciostyle.it/competizioni/champions-league/arsenal-gyokeres-salta-il-bayern-le-ultime-sul-suo-recupero?fsp_sid=1634772 ? di Virgilio Covelli - facebook.com Vai su Facebook

Arsenal x Bayern Árbitro: Marco Guida Assistentes: Filippo Meli e Giorgio Peretti 4º Árbitro: Fabio Maresca VAR: Aleandro Di Paolo Assistente VAR: Marco Di Bello Vai su X

Champions League, Arsenal-Bayern Monaco scontro al vertice: su LeoVegas Gunners di Arteta avanti a 2.14 - Bayern Monaco scontro al vertice: su LeoVegas i Gunners di Arteta partono favoriti contro i bavaresi a 2. Scrive agimeg.it

Arsenal-Bayern Monaco: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario, probabili formazioni e classifica della Champions League - Torna la Champions League che si accende con una super sfida al vertice, quella tra Arsenal e Bayern Monaco, entrambe prime in classifica ... Segnala msn.com

Pronostici Arsenal - Bayern Monaco: i Gunners cercano una redenzione attesa da tempo - Bayern Monaco, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com scrive