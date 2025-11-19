Pronostico Palmeiras-Vitoria | tre punti per non perdere tutto

Palmeiras-Vitoria è una partita della trentasettesima giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Ha tre punti in messo rispetto al Flamengo il Palmeiras. Che con due sconfitte di fila ha messo in salita il cammino per la vittoria del campionato. In questa partita contro il Vitoria però – squadra che al momento occupa un posto nella zona retrocessione – dovrebbe arrivare un’affermazione per tenere vivo, in qualche modo, il sogno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Le due sconfitte sono state pesantissime per il morale dei biancoverdi, una squadra costruita per vincere il campionato e non solo, anche la Coppa Libertadores. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

