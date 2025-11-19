Palmeiras–Vitória Serie A brasiliana | lo sprint Scudetto incrocia la corsa salvezza
All’ Allianz Parque di San Paolo si gioca una sfida che vale tantissimo in testa e in coda alla classifica del Brasileirão: il Palmeiras ospita il Vitória in un match che può pesare sia nella lotta al titolo sia nella battaglia per non retrocedere. La squadra di Abel Ferreira è scivolata al secondo posto dopo lo 0-1 nel derby con il Santos e si ritrova a rincorrere il Flamengo, mentre il Vitória è terzultimo, dentro la zona retrocessione, ma ancora pienamente in corsa per salvarsi grazie ai recenti passi avanti difensivi. Palmeiras: titolo ancora possibile, ma non c’è più margine di errore. Per il Palmeiras il momento non è dei più semplici: arriva da due sconfitte consecutive in campionato, proprio nel momento decisivo della stagione;. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
