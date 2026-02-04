Questa sera si giocano le semifinali di coppa nazionale. L’Inter di Chivu potrebbe fare più cambi rispetto al solito, ma vuole comunque mantenere la corsa in tutte le competizioni. La partita contro il Torino si preannuncia intensa, mentre in Inghilterra il Man City affronta il Newcastle in una sfida da non perdere.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 4 febbraio. Forse Chivu sceglierà di fare più cambi del solito nel primo quarto di finale di Coppa Italia alla guida di un’Inter che comunque proverà a restare in corsa su tutti i fronti. Il Torino però dopo aver battuto il Lecce è molto più sereno per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 4 febbraio: coppe nazionali con Inter-Torino e Man City-Newcastle

Oggi si giocano partite importanti in Serie A, con l’Inter e la Juventus in campo.

Ecco i pronostici di oggi, 4 gennaio, con focus su Inter-Bologna, Lazio-Napoli e Man City-Chelsea.

Pronostici Bundesliga, partite di oggi: cosa giocare in Stoccarda-Eintracht e Dortmund-WerderQualche giorno fa, al rientro dalla sosta, lo Stoccarda si è rimesso in moto nel migliore dei modi andando a vincere proprio a a Leverkusen (agganciandolo al terzo posto) con il punteggio di 4-1. corrieredellosport.it

Pronostici Champions League/ Le quote e le previsioni sulle partite (7^ giornata, oggi 21 gennaio 2026)Pronostici Champions League: Atalanta e Juventus sono pronte a sfidare Athletic Bilbao e Benfica nella settima giornata del girone unico. ilsussidiario.net

Sky – Inter-Torino, Chivu lancia Martinez e De Vrij. Coppia a sorpresa in attacco x.com

L'Inter è pronta a trasferirsi momentaneamente all'U-Power Stadium di Monza per i quarti di Coppa Italia. La formazione di Chivu affronterà il Torino e il tecnico nerazzurro si prepara ad un massiccio turnover Chi vorreste vedere dal 1' #passioneinter #i - facebook.com facebook