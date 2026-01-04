Pronostici di oggi 4 gennaio | Inter-Bologna Lazio-Napoli Man City-Chelsea

Ecco i pronostici di oggi, 4 gennaio, con focus su Inter-Bologna, Lazio-Napoli e Man City-Chelsea. Questi incontri rappresentano occasioni chiave per le squadre coinvolte, e analizzare le previsioni può aiutare a comprendere le possibilità di risultato. Di seguito, un breve approfondimento sulle sfide di giornata, senza enfasi, per offrire un quadro chiaro e obiettivo.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 4 gennaio. Il solito cinico Milan ha battuto 1-0 i Cagliari passando in vantaggio al primo tiro in porta e così se i cugini nerazzurri vogliono riprendersi la testa della classifica devono battere il Bologna. Ovviamente anche il Napoli vuole tenere il passo ma la trasferta all’Olimpico . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 4 gennaio: Inter-Bologna, Lazio-Napoli, Man City-Chelsea Leggi anche: Pronostici di oggi 9 novembre: Man City-Liverpool, Inter-Lazio, Bologna-Napoli Leggi anche: Bologna-Napoli, Inter-Lazio, ma anche City-Liverpool e il Superclasico argentino: le partite di oggi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pronostici Football Americano NFL WEEK 18: ultima settimana di regular season del 3-4 gennaio 2026; Pronostico Fiorentina-Cremonese: 18ª Giornata Serie A 4.1.26; Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid 4 Gennaio 2026: 18ª Giornata di Liga Spagnola; Santa Clara-Porto (domenica 04 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. La capolista si reca.... Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni per le partite della 18^ giornata (3-4 gennaio 2026) - 4 gennaio 2026: le quote e le previsioni nella nostra analisi sulle favorite per le partite della 18^ giornata. ilsussidiario.net

Pronostico Lazio vs Napoli – 4 Gennaio 2026 - Il calcio d’inizio è fissato per le 12:30 del 4 Gennaio 2026 allo ... news-sports.it

Pronostico Verona vs Torino – 4 Gennaio 2026 - Torino apre il calendario della Serie A il 4 Gennaio 2026 alle 18:00 allo Stadio Marcantonio Bentegodi. news-sports.it

