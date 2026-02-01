Oggi si giocano partite importanti in Serie A, con l’Inter e la Juventus in campo. La giornata si apre con Torino-Lecce, una sfida decisiva per le due squadre in difficoltà. I granata, reduci da quattro sconfitte consecutive, cercano punti fondamentali per salvarsi. Intanto, in Europa, ci sono anche impegni per Manchester City, PSG e Real Madrid. La giornata promette emozioni e sorprese.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 1 febbraio. Una menzione per la gara di apertura tra Torino e Lecce che dopo il crollo dei granata, che vengono da quattro sconfitte in Serie A, è diventata una sfida salvezza per entrambe le squadre. C’è anche l’Inter, attesa allo “Zini” senza Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 1 febbraio: Inter e Juve in campo in Serie A, poi Man City, PSG, Real Madrid

Approfondimenti su Serie A

Ecco i pronostici di oggi 10 dicembre, tra incontri di grande rilievo come Real Madrid-Man City, Benfica-Napoli e Juve-Pafos.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Serie A

Argomenti discussi: Pronostico Como-Torino quote della 22ª giornata di Serie A; Juventus-Napoli pronostico e quote: la chicca dell'esperto; Pronostici tennis oggi 28/1/2026: quote Australian Open; Pronostici tennis oggi 29/1/2026: quote Australian Open.

Pronostici del 1° febbraio 2026: si gioca in serie A e BI pronostici del 1° febbraio 2026 sono dedicati alle gare della 23ma giornata di Serie A e alla 22ma giornata di Serie B ... calciomagazine.net

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 23^ giornata (31 gennaio-1 febbraio 2026)Pronostici Serie A: quote e previsioni sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026, ecco le squadre favorite per le partite della 23^ giornata. ilsussidiario.net

Pochi giorni fa Pep Guardiola ha preso parte all’evento ‘Act for Palestine’: durante l’incontro l’allenatore del Man City ha fatto un appello affinché tutti si concentrino e diano il proprio contributo per quanto sta accadendo in Palestina. Man non solo: «Quando ne x.com

L'allenatore del Manchester City ha dedicato parole toccanti ai bambini palestinesi: "Li abbiamo lasciati soli" - facebook.com facebook