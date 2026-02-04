Questa sera si giocano gli ottavi di finale della Coppa di Francia. Cinque partite in programma, con alcune big che cercano la qualificazione e altre che puntano a sorprendere. In caso di parità dopo i 90 minuti, si passerà ai rigori. La competizione si fa sempre più interessante e ogni risultato può cambiare le carte in tavola.

Coppa di Francia, oggi sono in programma cinque match validi per gli ottavi di finale. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai rigori. Una cosa è certa: la Coppa di Francia 2025-26 non la rivincerà il PSG, caduto a sorpresa a gennaio nel derby con i cugini del Paris FC, vittoriosi nel vicino Parco dei Principi con un gol dell’ex Fiorentina Ikoné. La seconda squadra di Parigi, dopo aver fatto fuori i detentori, negli ottavi di finale sfiderà il Lorient, che nella classifica della Ligue 1 precede i capitolini di sette punti. I Merlus sono attualmente noni e nelle ultime settimane vantano quasi un ritmo da Europa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostici Coppa di Francia 4 febbraio, tra "imbattibili" e mine vaganti: ma le big non tradiscono

