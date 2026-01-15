I tabelloni di Sinner e Alcaraz a confronto Australian Open 2026 | Fonseca e Bublik le mine vaganti?

Il sorteggio dei tabelloni degli Australian Open 2026, effettuato a Melbourne, definisce il cammino dei principali favoriti e delle possibili sorprese. In questa analisi si confrontano i percorsi di Sinner e Alcaraz, mentre Fonseca e Bublik emergono come possibili outsider da tenere d’occhio. Un quadro chiaro e obiettivo di una competizione che si appresta a iniziare, con tutte le incognite e le strategie dei partecipanti.

Il sorteggio dei tabelloni effettuato a Melbourne nelle prime ore del mattino apre ufficialmente il percorso degli Australian Open 2026. Il torneo scatterà domenica 18 gennaio e si concluderà l’1 febbraio con la finale che designerà il nome del nuovo campione. Il confronto del tabellone di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, principali candidati alla vittoria finale, propone come possibili mine vaganti il brasiliano Joao Fonseca e il kazako Alexander Bublik. Il numero uno del mondo esordisce nel torneo contro l’australiano Adam Walton, per poi incontrare il vincente del confronto tra il tedesco Yannick Hanfmann   e il qualificato statunitense Zachary Svajda. 🔗 Leggi su Oasport.it

