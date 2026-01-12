Sorteggio Australian Open 2026 i pericoli per Jannik Sinner al primo turno Anche Berrettini tra le mine vaganti
Il sorteggio degli Australian Open 2026 si terrà giovedì 15 gennaio, aprendo la stagione tennistica australiana. Tra i possibili avversari di Jannik Sinner al primo turno ci sono diverse insidie, mentre anche Matteo Berrettini figura tra le mine vaganti del tabellone. L’evento segna l’inizio di un nuovo appuntamento del Grande Slam, con protagonisti e sfide ancora da definire.
Giovedì 15 gennaio andrà in scena il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2026, primo Major della stagione tennistica che chiuderà di fatto la tournée oceanica di inizio anno. Fari puntati in campo maschile su Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni consecutive dell’Happy Slam che si presenta a Melbourne da numero 2 del ranking mondiale. Il fuoriclasse azzurro, n.2 del seeding dietro solamente al fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz (che potrebbe completare proprio in Australia il Career Grand Slam a soli 22 anni), non potrà incrociare da regolamento altre teste di serie prima del terzo turno ma il sorteggio rischia comunque di proporre degli accoppiamenti scomodi per i big sin dalle battute iniziali della manifestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
