Resilienza urbana | strategie per la ripresa delle città

Esplora il concetto di resilienza urbana e le strategie che le città stanno adottando per fronteggiare le crisi. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Resilienza urbana: strategie per la ripresa delle città

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La forestazione urbana per il futuro sostenibile delle città: vi aspettiamo a Basiano Grazie a oltre 2,5 milioni di euro del Bando Forestazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono finanziati due progetti che porteranno 62.518 nuove piante in 1 - facebook.com Vai su Facebook

Con i partner di #ADAPTWISE questo pomeriggio visita studio all’area pilota del Parco della Maggiolina, alla Spezia: un esempio di intervento volto a migliorare la #resilienza urbana, in particolare contro il rischio di #flashfloods e #siccità Vai su X

Resilienza urbana: strategie delle città per affrontare le crisi - Le città di tutto il mondo stanno sviluppando strategie per affrontare le crisi, dalla pandemia ai cambiamenti climatici. Secondo tuobenessere.it

Verde e paesaggio: risorsa per la resilienza urbana - La connessione tra paesaggio e crisi climatica è al centro dell'incontro promosso da Rivoluzione Verde, Assform e Arspat. Segnala professionearchitetto.it

Il piano nazionale di ripresa e resilienza: le missioni - NextGenerationEU è lo strumento temporaneo per la ripresa che prevede un pacchetto di investimenti volti a costruire un’Europa più verde, digitale e resiliente. Da diritto.it