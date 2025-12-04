Città sostenibili intesa tra Cdp e Agenzia del Demanio | ?al via il gruppo di lavoro sugli impatti della rigenerazione urbana
Valutare in termini rigorosi e condivisi l’impatto prodotto dalle iniziative di rigenerazione e di riqualificazione del patrimonio immobiliare che sempre più risultano attività fondamentali per lo sviluppo economico, sociale e ambientale del Paese. È con questo obiettivo che prende avvio una nuova collaborazione tra l’ Agenzia del Demanio e Cassa Depositi e Prestiti, sancita dalla firma di uno specifico Protocollo d’Intesa che prevede la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato. L’accordo tra l’Agenzia e CDP si basa sull’elaborazione di metodologie volte all’analisi degli impatti prodotti dagli interventi di recupero degli spazi urbani tramite standard di misurazione dei fattori ESG. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
