Progeo lancia la sua Academy

Progeo annuncia il lancio della sua Academy durante Fieragricola. L’obiettivo è fornire formazione su competenze e intelligenza artificiale per l’allevamento del futuro. L’azienda punta a aiutare gli allevatori a modernizzare le loro pratiche e a sfruttare le nuove tecnologie. La presentazione avviene in un momento di forte cambiamento nel settore agricolo, dove innovazione e aggiornamento sono ormai indispensabili.

In occasione di Fieragricola, , ovvero competenze e intelligenza artificiale per l'allevamento del futuro, in fase di trasformazione. La Progeo Academy è un nuovo progetto di formazione che l'azienda – produttrice ogni anno oltre 500 mila tonnellate di mangimi per le principali filiere agroalimentari italiane – presenterà a Fieragricola Verona, in programma da oggi al 7 febbraio. "La transizione digitale non è solo una questione tecnologica, ma soprattutto culturale e oggi – spiega Roberto Sassoni, direttore generale di Progeo – servono competenze nuove per interpretare i dati, governare l'intelligenza artificiale e prendere decisioni consapevoli.

