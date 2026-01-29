L’Istituto europeo delle dipendenze lancia la sua Academy ed è boom di partecipanti ai corsi Ecm

L’Istituto europeo delle dipendenze di Milano ha aperto la sua nuova Academy, attirando un gran numero di partecipanti ai corsi Ecm. Nel 2025, l’area dedicata alla formazione ha visto una crescita significativa, con molti professionisti che si sono iscritti per aggiornarsi sulle dipendenze. La domanda di formazione nel settore sanitario sta crescendo e l’istituto risponde con iniziative che stanno ottenendo successo.

Nel corso del 2025, l’ Area Academy dell’ Istituto europeo delle dipendenze di Milano ha registrato risultati di grande rilievo nel panorama della formazione continua in ambito sanitario. I corsi Ecm pubblicati tramite il provider Spazio Iris hanno infatti coinvolto oltre 3 mila partecipanti, con un totale di più di 9 mila crediti formativi complessivamente erogati, confermando l’elevato interesse e la rilevanza dei contenuti proposti. La partecipazione ha interessato un ampio spettro di professionisti sanitari, evidenziando il carattere fortemente multidisciplinare dei percorsi formativi. In particolare, hanno preso parte ai corsi psicologi psicoterapeuti (30 per cento), infermieri (26 per cento), educatori (22 per cento), medici di medicina generale (6 per cento), tecnici della riabilitazione psichiatrica (3 per cento), psichiatri (1 per cento), altre professioni sanitarie (12 per cento). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’Istituto europeo delle dipendenze lancia la sua Academy ed è boom di partecipanti ai corsi Ecm Approfondimenti su Istituto europeo delle dipendenze La famiglia come risorsa nella cura delle dipendenze: arriva la nuova app Closer dell’Istituto europeo delle dipendenze Asl Caserta lancia 'InDipendenza': un camper itinerante per la prevenzione delle dipendenze La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Istituto europeo delle dipendenze Argomenti discussi: L'importanza di saper valutare le novità della ricerca: si è aperta la dodicesima edizione della Scuola di metodologia della ricerca clinica; Tumore al seno: proseguire la terapia ormonale riduce recidive e metastasi; Quando la robotica imita il sistema immunitario: l’Europa scommette sui microrobot intelligenti per la medicina mininvasiva; Punto Impresa Digitale (PID) e Impresa 4.0. IEuD Academy: nuovi percorsi formativi per l’individuazione e il trattamento delle dipendenzeMilano, 5 Marzo 2025. L'Istituto Europeo delle Dipendenze (IEuD), attivo dal 2016 e oggi punto di riferimento nazionale per la cura delle dipendenze, lancia l’Academy, un progetto formativo destinato ... adnkronos.com Istituto universitario europeo: Costa (Consiglio Ue) alla Badia Fiesolana per ricordare la fine della seconda guerra mondialeCi sarà il presidente del Consiglio europeo António Costa, allo European University Institute (Eui) di Badia Fiesolana, per segnare l’8 maggio, anniversario della fine della seconda guerra mondiale. agensir.it IEO Istituto Europeo di Oncologia | Milan facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.