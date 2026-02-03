Jacopo Lilli, il professore escluso dalla gita a Dublino perché cieco, torna a parlare. “Non è il primo episodio,” dice, raccontando come anche in passato abbia vissuto situazioni simili. Gli studenti della 3ªV dell’istituto Russel Newton di Scandicci partiranno il 25 febbraio senza il loro insegnante di inglese, per uno stage di una settimana in Irlanda. La vicenda ha fatto discutere, soprattutto tra i genitori e i compagni di classe, che si chiedono perché si sia arrivati a questa decisione.

Firenze, 3 febbraio 2026 – Gli alunni della 3ªV dell’istituto Russel Newton di Scandicci il 25 febbraio andranno a Dublino per uno stage linguistico di una settimana, ma senza il prof di inglese. A Jacopo Lilli, 40 anni, non è stato concesso di accompagnarli per via della sua cecità. La dirigente scolastica Anna Maria Addabbo ha spiegato in una nota che «la questione non riguarda la persona del docente, ma la responsabilità dell’istituzione scolastica nei confronti degli studenti e delle famiglie. In questo caso è stata necessaria una valutazione organizzativa legata a un’attività complessa e ad alto livello di responsabilità». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parla Jacopo Lilli, il prof escluso dalla gita perché cieco: “Non è il primo episodio”

