Jacopo Lilli il prof escluso dalla gita in Irlanda perché cieco La preside si difende | Atto di responsabilità

La scuola di Scandicci ha deciso di escludere Jacopo Lilli, il professore di inglese non vedente, dal viaggio in Irlanda. La preside spiega che si è trattato di un atto di responsabilità, ma la decisione ha sollevato molte polemiche tra studenti e genitori. Intanto, Lilli si difende dicendo di essere in grado di accompagnare gli studenti senza problemi. La vicenda continua a far discutere sulla scelta di escludere un insegnante per motivi legati alla disabilità.

Scandicci (Firenze), 3 febbraio 2026 – Tiene banco la questione di Jacopo Lilli, docente di inglese dell’istituto Russell-Newton di Scandicci, escluso come accompagnatore dal viaggio di istruzione in Irlanda perché cieco. "Rispetto, ma sarebbe stato meglio trovare un’alternativa”. “Se si fosse potuta individuare una soluzione diversa, sarebbe stato un messaggio positivo per i ragazzi, nel segno dell'inclusione e della fiducia", dice Fiorenza Poli, assessora alla pubblica istruzione di Scandicci. “Come Comune non siamo direttamente coinvolti nella vicenda, che rientra nell'autonomia e nelle responsabilità della scuola, e per questo rispettiamo le decisioni assunte dall'istituto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

