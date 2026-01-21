il tar sospende il daspo urbano ai propal che devastarono milano

Il Tar ha sospeso il Daspo urbano nei confronti dei ProPal coinvolti nelle devastazioni a Milano. La decisione si basa sulla considerazione che la misura fosse sproporzionata rispetto alle azioni compiute, che hanno causato danni alla città in nome di motivazioni politiche legate a conflitti internazionali. Questa sentenza apre un dibattito sull’equilibrio tra sicurezza urbana e diritti individuali.

Il daspo era una punizione «sproporzionata» rispetto ad aver messo a ferro e a fuoco una città in nome della vicinanza a Gaza e dell'odio verso Israele e l'Occidente. Il Tar della Lombardia ha incredibilmente sospeso i divieti amministrativi, i cosiddetti «daspo urbani», che erano stati notificati ad alcuni ragazzi, maggiorenni e minorenni, arrestati il 22 settembre scorso a seguito degli scontri violenti dopo il corteo pro-Gaza, alla stazione Centrale di Milano. Come dire, se manifesti contro lo «Stato degli Ebrei» puoi (evidentemente) far tutto. A due studentesse universitarie 21enni e a due studenti liceali minorenni era stato vietato per due anni di farsi trovare vicino a ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e locali presenti in più zone di Milano e per un anno di accedere o avvicinarsi alla stazione Centrale, ai treni, alla metro e alle aree limitrofe. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Scontri pro-Pal a Milano: il Tar della Lombardia sospende i daspo per tre ragazzi indagatiIl Tar della Lombardia ha sospeso tre dei quattro daspo urbani notificati a tre ragazzi coinvolti negli scontri pro-Palestina a Milano, avvenuti il 22 settembre scorso.

Scontri in stazione centrale al corteo per Gaza, il Tar sospende il Daspo per alcuni studentiIl Tribunale Amministrativo Regionale ha sospeso temporaneamente il Daspo urbano applicato a quattro studenti coinvolti negli scontri avvenuti durante la manifestazione per Gaza alla Stazione Centrale di Milano.

