Prof delle medie aggredito e insultato da studenti 12enni | Sei gay E scoppia il caso

Un insegnante delle medie di Padova ha denunciato di essere stato inseguito e insultato più volte dagli studenti, anche fuori dall’aula. I ragazzi di 12 anni lo hanno chiamato “gay” e gli hanno rivolto parole offensive. La vicenda ha suscitato sconcerto tra insegnanti e genitori.

Padova, 3 febbraio 2026 - Un docente di scuola media della provincia di Padova ha denunciato di essere stato più volte inseguito da vari studenti e poi insultato, a scuola e per strada, appellandolo come "gay". Sul caso è stato fatto un esposto ai Carabinieri della Legione Veneto. Papà prende a pugni la maestra davanti alla figlioletta. "Solo per aver chiesto di firmare un modulo" "Non è solo maleducazione ma un problema strutturale". "Non si tratta di un singolo episodio di maleducazione o mancanza di rispetto, ma del riflesso di un problema strutturale nel modo in cui stiamo crescendo le persone giovani – sul caso interviene Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay LGBT+ -.

