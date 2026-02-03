Prof delle medie aggredito e insultato da studenti 12enni | Sei gay E scoppia il caso

Da ilrestodelcarlino.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un insegnante delle medie di Padova ha denunciato di essere stato inseguito e insultato più volte dagli studenti, anche fuori dall’aula. I ragazzi di 12 anni lo hanno chiamato “gay” e gli hanno rivolto parole offensive. La vicenda ha suscitato sconcerto tra insegnanti e genitori.

Padova, 3 febbraio 2026 - Un docente di scuola media della provincia di Padova ha denunciato di essere stato più volte inseguito da vari studenti e poi insultato, a scuola e per strada, appellandolo come "gay". Sul caso è stato fatto un esposto ai Carabinieri della Legione Veneto. Papà prende a pugni la maestra davanti alla figlioletta. "Solo per aver chiesto di firmare un modulo" “Non è solo maleducazione ma un problema strutturale”. "Non si tratta di un singolo episodio di maleducazione o mancanza di rispetto, ma del riflesso di un problema strutturale nel modo in cui stiamo crescendo le persone giovani – sul caso interviene  Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay LGBT+ -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

prof delle medie aggredito e insultato da studenti 12enni sei gay e scoppia il caso

© Ilrestodelcarlino.it - Prof delle medie aggredito e insultato da studenti 12enni: “Sei gay”. E scoppia il caso

Approfondimenti su Padova Scuola

«Ti muovi come un gay», prof di educazione fisica condannato a 4 mesi di reclusione per gli insulti agli studenti

Un professore di educazione fisica di una scuola media nel Trevigiano è stato condannato a quattro mesi di reclusione per aver insultato alcuni studenti.

Bologna, studente delle medie minaccia i compagni con un coltello: disarmato dai prof e denunciato

Un ragazzo delle medie di Bologna ha minacciato i compagni con un coltello fatto da lui.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Padova Scuola

Argomenti discussi: Ragazzino di 12 anni picchiato in una scuola a Sanremo. I genitori: Denunciamo prof e preside; A 13 anni in classe con un coltello da cucina di 20 centimetri per spaventare il ‘rivale’: choc alle scuole medie; Aggressione a scuola durante l’ora di educazione fisica: a Sanremo un alunno picchiato, è polemica sulla sorveglianza; Quattro mesi di carcere per il professore che ha aggredito uno studente in una scuola di Struga.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.