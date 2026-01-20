Case popolari al ghiaccio Boldrini | Le mie scuse per i venti giorni di disagi

Dopo venti giorni di disagi causati dal guasto, il riscaldamento è stato ripristinato nel complesso di case popolari di viale Di Vittorio, Santa Croce. La dirigente Boldrini si è scusata per i disagi subiti dagli abitanti, garantendo interventi tempestivi per risolvere la situazione e migliorare le condizioni di vita nella zona.

SANTA CROCE Dopo venti giorni è stato ripristinato il riscaldamento nel complesso di edilizia popolare di viale Di Vittorio a Santa Croce. Con le scuse della vicesindaco e assessore all’edilizia popolare Sonia Boldrini. Il guasto è stato scoperto a fine dicembre quando i termosifoni negli appartamenti erano rimasti inesorabilmente freddi. Venerdì della scorsa settimana la buona notizia da parte della vicesindaco di Santa Croce, Sonia Boldrini. "Nella giornata odierna, tramite Apes, siamo finalmente riusciti a ripristinare il riscaldamento per le famiglie di viale Di Vittorio – le parole di Boldrini – Desidero porgere le mie scuse pubbliche a tutti i residenti, e in particolar modo ai molti anziani, per i gravi disagi subiti in questi venti giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Case popolari al ghiaccio. Boldrini: "Le mie scuse per i venti giorni di disagi" Leggi anche: Case popolari, al via le domande per accedere al Fondo sociale Leggi anche: Grande Fratello, arrivano le scuse di Francesco Rana: “Le mie parole sono risultate offensive” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Case popolari, cambiano i criteri per l’assegnazione. Le novità - Svolta della Corte Costituzionale nell'indicazione dei criteri per l'assegnazione delle case popolari: lo stato di bisogno deve essere il criterio prevalente. msn.com

