Operazione Natale sicuro a Prato sequestrati 90mila articoli non conformi

Durante le festività natalizie, le autorità di Prato hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza dei consumatori. Nell’ambito dell’operazione Natale sicuro, sono stati sequestrati 90 mila articoli non conformi, evitando che prodotti potenzialmente pericolosi arrivassero sugli scaffali e nelle case dei cittadini. Un intervento fondamentale per proteggere la salute e il benessere di tutti durante le festività.

Prato, 18 dicembre 2025 – Operazione Natale sicuro a Prato. I controlli si sono intensificati sotto le festività per controllare che sugli scaffali dei negozi non si vendano prodotti potenzialmente pericolosi per i consumatori. Circa 90mila articoli non conformi alle normative sulla sicurezza dei prodotti e potenzialmente dannosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Prato nell'ambito di un'intensificazione dei controlli in vista delle imminenti festività natalizie. La merce, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare un illecito profitto stimato in oltre 300 mila euro.

