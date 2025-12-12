Caos al San Raffaele la Procura di Milano apre un’indagine conoscitiva
La Procura di Milano ha avviato un’indagine conoscitiva sui disservizi avvenuti nel padiglione Iceberg del San Raffaele tra il 5 e il 7 dicembre, a seguito di relazioni del Nas e della Squadra Mobile. L’episodio ha coinvolto errori nell’affidamento dei servizi a una cooperativa esterna, causando blocchi di accesso e trasferimenti di pazienti.
A seguito alla trasmissione delle relazioni da parte del Nas e della Squadra Mobile, la Procura di Milano ha aperto un’ indagine conoscitiva sui gravi disservizi che si sono verificati tra il 5 e il 7 dicembre nel padiglione di cure intensive dell’ ospedale San Raffaele, noto come Iceberg, dove l’affidamento dei servizi a una cooperativa esterna ha generato errori tali da bloccare gli accessi dal pronto soccorso e trasferire i pazienti in altri reparti. Non ci sono né indagati, né ipotesi di reato: il fascicolo servirà per far luce su quanto accaduto. Dopo il caos di inizio dicembre il nuovo amministratore Marco Centenari, subentrato a Francesco Galli che si è dimesso, ha scelto Alberto Zangrillo come di Chief Clinical Officer, posizione creata appositamente per fronteggiare l’ emergenza infermieri che ha mandato in tilt il padiglione Iceberg. Lettera43.it
