Casette un ko che fa male L’Aurora allunga il passo

L’Aurora Treia conquista una vittoria importante contro Casette, allungando la propria serie positiva. La partita ha visto i biancorossi mantenere il controllo del gioco, portando a casa i tre punti grazie a una prestazione solida e determinata. La squadra si conferma in crescita, rafforzando la posizione in classifica e dimostrando un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

