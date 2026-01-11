Casette un ko che fa male L’Aurora allunga il passo
L’Aurora Treia conquista una vittoria importante contro Casette, allungando la propria serie positiva. La partita ha visto i biancorossi mantenere il controllo del gioco, portando a casa i tre punti grazie a una prestazione solida e determinata. La squadra si conferma in crescita, rafforzando la posizione in classifica e dimostrando un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva.
1 AURORA TREIA 2: Carnevali, Isaku (87’ Salvatelli), Telloni (76’ Ferri), Tidiane (76’ Delfino), Donnari (84’ Ciurlanti), Moschetta, Carpineti (67’ Blunno), Campana, Ezzaitouni, Morettini, Romanski. A disp.: Pinzi, Donati, Trinetta, Cingolani. All.: Lattanzi. AURORA TREIA: Testa, Calamita, Dominino (59’ Mazzoni), Alla, Orlietti, Bartolini, Gabrielli, Guzzini, Cirrottola (82’ Melchiorri), Borrelli, Chornopyshchuk (59’ Tavoni). A disp.: Giachetta, Bonifazi, Ballanti, Giuliodori, Seye, Guglielmo. All.: Ricci. Arbitro: Alfonsi di San Benedetto. Reti: 37’ Morettini, 9’ st (rig.) 22 st Borrelli. Note - Espulso al 24’ st Romanski. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
