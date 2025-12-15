Pistoiese nel tunnel ko che fa male Anche il Desenzano passa al Melani

La Pistoiese subisce una sconfitta pesante al Melani, perdendo 2-0 contro il Desenzano. Una partita difficile per i locali, che non riescono a trovare il modo di invertire il trend negativo e subiscono un ko che complica il loro cammino in campionato.

© Sport.quotidiano.net - Pistoiese nel tunnel, ko che fa male. Anche il Desenzano passa al Melani PISTOIESE 0 DESENZANO 2 PISTOIESE Giuliani; Costa Pisani, Gennari, Accardi; Bastianelli (20’ st Pellegrino), Alluci, Biagi (31’ st Campagna), Maldonado (20’ st Montalto), Kharmoud (38’ st Rossi); Russo, Diallo (32’ st Pinzauti). A disp. Arlanch, Bertolo, Venturini, Cuomo. All. Andreucci DESENZANO Fratti; Parlato, Arpino, Bakayoko, Andreis; Bovolon, Gori; Gabbianelli (18’ st Antonelli), Procaccio (25’ st Barranca), Baraye (41’ st Catania); Brighenti (31’ st Cardella). A disp. Rizzi, Tomaselli, Gasperi. All. Gaburro ARBITRO Pascuccio di Ariano Irpino MARCATORI 6’ st Arpino, 15’ st Brighenti PISTOIA Cala il buio al Melani. Sport.quotidiano.net cozzolino stende ivan e gli da un calcio Pistoiese nel tunnel, ko che fa male. Anche il Desenzano passa al Melani - Gli arancioni steccano un altro big match e si allontanano dalla vetta. sport.quotidiano.net

Tau ko e fuori dalla Coppa: la Pistoiese vince 3-1 e passa ai 16esimi - La squadra altopascese passa in vantaggio al 20' del primo tempo con Moncanu, poi si fa rimontare dai gol Rossi e Diallo (doppietta). noitv.it

Dagli ex rifugi antiaerei alle casematte del Bastione Sangallo, allagate da cinque secoli. Dalle centrali idriche scavate nel Monte Pisano al controverso tunnel della Normale. Il nostro volume è un'avventura multiforme tra siti archeologici, industriali, religiosi e p - facebook.com facebook