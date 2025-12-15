Pistoiese nel tunnel ko che fa male Anche il Desenzano passa al Melani

15 dic 2025

La Pistoiese subisce una sconfitta pesante al Melani, perdendo 2-0 contro il Desenzano. Una partita difficile per i locali, che non riescono a trovare il modo di invertire il trend negativo e subiscono un ko che complica il loro cammino in campionato.

PISTOIESE 0 DESENZANO 2 PISTOIESE Giuliani; Costa Pisani, Gennari, Accardi; Bastianelli (20’ st Pellegrino), Alluci, Biagi (31’ st Campagna), Maldonado (20’ st Montalto), Kharmoud (38’ st Rossi); Russo, Diallo (32’ st Pinzauti). A disp. Arlanch, Bertolo, Venturini, Cuomo. All. Andreucci DESENZANO Fratti; Parlato, Arpino, Bakayoko, Andreis; Bovolon, Gori; Gabbianelli (18’ st Antonelli), Procaccio (25’ st Barranca), Baraye (41’ st Catania); Brighenti (31’ st Cardella). A disp. Rizzi, Tomaselli, Gasperi. All. Gaburro ARBITRO Pascuccio di Ariano Irpino MARCATORI 6’ st Arpino, 15’ st Brighenti PISTOIA Cala il buio al Melani. Sport.quotidiano.net

