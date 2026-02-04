Italpress ha lanciato un nuovo programma televisivo chiamato “Primo Piano Europa”. La trasmissione si concentra sull’attualità europea, con interviste e approfondimenti alle figure chiave delle istituzioni e della politica dell’Unione. La prima puntata è andata in onda oggi, con un focus sulle sfide e le opportunità che l’Europa affronta in questo periodo.

Bruxelles (Belgio), 4 febbraio 2026 – Italpress presenta “ Primo Piano Europa ”, il nuovo format TV dedicato all’attualità europea, con approfondimenti e interviste a esponenti e protagonisti delle istituzioni e della politica dell’Unione. A guidare il racconto e il confronto dagli studi di Bruxelles è Claudio Brachino, con l’obiettivo di offrire chiavi di lettura chiare e strumenti di comprensione sui principali dossier. In ogni episodio è previsto un contributo di SWG e Polling Europe, con dati e trend utili a interpretare gli scenari e gli orientamenti dell’opinione pubblica sugli argomenti al centro dell’agenda europea, e un focus a cura del Comitato delle Regioni, l’organismo che rappresenta gli enti locali e le regioni di tutta l’Unione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Primo Piano Europa’, Italpress lancia il nuovo format tv sull’Unione Europea

Approfondimenti su Europa Union

Italpress ha appena annunciato il nuovo programma tv “Primo Piano Europa”.

Italpress ha presentato il nuovo programma televisivo “Primo Piano Europa”, dedicato all’attualità dell’Unione Europea.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Europa Union

Argomenti discussi: Brachino Con Primo Piano Europa l'Italpress avvicina l'Ue ai cittadini Agenzia di stampa Italpress; Favi Primo Piano Europa una fonte attendibile in tempi difficili; Brachino Con Primo Piano Europa l’Italpress avvicina l’Ue ai cittadini; Fitto Primo Piano Europa riduce distanza tra opinione pubblica e istituzioni.

‘Primo Piano Europa’, Italpress lancia il nuovo format tv sull’Unione EuropeaGli ospiti della prima puntata e i contenuti della trasmissione sull’attualità europea. Obiettivo: avvicinare gli italiani alle istituzioni UE. La presentazione all’ambasciata italiana a Bruxelles ... quotidiano.net

Primo Piano Europa, il nuovo format tv dell'Italpress racconta l'UeBRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Italpress presenta Primo Piano Europa, nuovo format TV dedicato all’attualità europea, con approfondimenti ... notizie.tiscali.it

Primo piano | Torna la zona rossa: perimetro allargato e durata di due mesi - facebook.com facebook