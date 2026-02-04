Italpress lancia “Primo Piano Europa”, il nuovo format tv sull'Unione Europea

Italpress ha presentato il nuovo programma televisivo “Primo Piano Europa”, dedicato all’attualità dell’Unione Europea. Il format offre approfondimenti e interviste con politici e rappresentanti delle istituzioni europee. La trasmissione punta a far conoscere meglio cosa accade nel cuore dell’Europa e chi sono i protagonisti delle decisioni.

Italpress presenta “Primo Piano Europa”, il nuovo format TV dedicato all'attualità europea, con approfondimenti e interviste a esponenti e protagonisti delle istituzioni e della politica dell'Unione. A guidare il racconto e il confronto dagli studi di Bruxelles Claudio Brachino, con l'obiettivo di offrire chiavi di lettura chiare e strumenti di comprensione sui principali dossier. In ogni episodio è previsto un contributo di SWG e Polling Europe, con dati e trend utili a interpretare gli scenari e gli orientamenti dell'opinione pubblica sugli argomenti al centro dell'agenda europea, e un focus a cura del Comitato delle Regioni, l'organismo che rappresenta gli enti locali e le regioni di tutta l'Unione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

