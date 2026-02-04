Italpress lancia Primo Piano Europa il nuovo format tv sull' Unione Europea
Italpress ha appena annunciato il nuovo programma tv “Primo Piano Europa”. La trasmissione si concentrerà sull’attualità dell’Unione Europea, con approfondimenti e interviste a politici e figure di spicco delle istituzioni europee. Il format mira a portare in tv le notizie più importanti e a far conoscere meglio cosa succede a Bruxelles e dintorni.
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Italpress presenta “Primo Piano Europa”, il nuovo format TV dedicato all'attualità europea, con approfondimenti e interviste a esponenti e protagonisti delle istituzioni e della politica dell'Unione. A guidare il racconto e il confronto dagli studi di Bruxelles Claudio Brachino, con l'obiettivo di offrire chiavi di lettura chiare e strumenti di comprensione sui principali dossier. In ogni episodio è previsto un contributo di SWG e Polling Europe, con dati e trend utili a interpretare gli scenari e gli orientamenti dell'opinione pubblica sugli argomenti al centro dell'agenda europea, e un focus a cura del Comitato delle Regioni, l'organismo che rappresenta gli enti locali e le regioni di tutta l'Unione.🔗 Leggi su Iltempo.it
