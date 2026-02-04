Primavera Academy senza scampo a Dogana il Ravenna fa poker

La Primavera della San Marino Academy torna a casa con una sconfitta pesante. Al Dogana, il Ravenna fa poker e conquista tre punti senza troppi complimenti. I ragazzi di casa non riescono a reagire e finiscono per subire una sconfitta che li lascia a mani vuote. La gara si mette subito in salita e il Ravenna approfitta, chiudendo il primo tempo con un vantaggio rassicurante. Nella ripresa, la situazione non cambia e i romagnoli portano a termine il loro lavoro senza troppi problemi. La squadra di casa dovrà lavorare duro per migliorare e torn

Il ritorno a casa non coincide con il ritorno a un risultato amico per i ragazzi della Primavera della San Marino Academy. Anzi, è il Ravenna a fare la voce grossa sul campo di Dogana. I giallorossi si impongono 4-0, mandando a referto Ruffino nel primo tempo e poi due volte Castellacci e una Arlotti nella ripresa. Niente da fare, quindi, ancora una volta per la squadra di mister Brocchini che sin qui ha messo insieme soltanto un punticino e occupa l'ultimo posto della classifica. Classifica che continua a essere comandata dal Novara, ma l'inseguitrice Trento non molla, staccata di un solo punto.

