Primavera 4 Tonfo Academy con Novara La capolista cala il poker

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Primavera 4 della San Marino Academy si confronta con Novara, una delle capolista del girone A. Nella prima giornata di ritorno, i ragazzi della Repubblica affrontano una sconfitta per 4-2, chiudendo un match ricco di emozioni e intensità. Un inizio di stagione che promette ancora grandi battaglie e sfide avvincenti nel campionato Primavera 4.

© Sport.quotidiano.net - Primavera 4. Tonfo Academy con Novara. La capolista cala il poker

Niente da fare per la San Marino Academy. I ragazzi della Primavera 4 della Repubblica cedono 4-2 al Novara, una delle due capolista del girone A, nella prima giornata del girone di ritorno. Foti sblocca il risultato dell’’Ezio Conti’ di Dogana dopo soli quattro minuti e prima del quarto d’ora arriva anche il raddoppio di Gatti. La San Marino Academy accorcia con Arcangeli, ma il Novara, nel secondo tempo, piazza un nuovo scatto con Foti (doppietta per lui), prima che Montali torni ad alimentare le speranze della formazione di Brocchini. Tuttavia l’effetto è di breve durata: appena 3 minuti dopo il 3-2, infatti, pensa Caporale a sigillare il successo degli ospiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

