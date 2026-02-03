A rischio la prima prova di discesa alle Olimpiadi? Neve in arrivo…

Domani mattina alle 11 si apre ufficialmente il countdown per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ma c’è un’incertezza: la prima prova di discesa potrebbe essere a rischio a causa della neve in arrivo. Gli organizzatori monitorano attentamente le condizioni delle piste, che potrebbero influire sulla possibilità di svolgere le gare come previsto.

Calendario alla mano, i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 comincerebbero ufficiosamente domattina dalle ore 11.30 con la prima prova cronometrata della discesa libera maschile di sci alpino. Il condizionale però è d’obbligo in questo caso, perché il maltempo potrebbe costringere gli organizzatori a posticipare o addirittura annullare la sessione ufficiale di training sulla Stelvio. Le previsioni meteo aggiornate indicano infatti l’arrivo di una perturbazione a Bormio con possibile nevicata a partire da mezzogiorno e temperature comprese tra gli zero ed i due gradi (+2°C). Vedremo dunque nelle prossime ore o direttamente domattina se cambierà qualcosa e quali saranno le effettive condizioni della pista a livello di neve ma anche di visibilità per gli atleti. 🔗 Leggi su Oasport.it

