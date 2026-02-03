Quando parte Dominik Paris prima prova discesa Olimpiadi 2026 | n di pettorale orario tv

Domani mattina alle 11 si apre ufficialmente la discesa maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A Bormio, il primo a scendere sarà Dominik Paris, che partirà con il pettorale numero 1. La gara si svolge in diretta sulle TV italiane, e gli appassionati sono già pronti a seguire ogni minuto di questa prima prova.

Domani, mercoledì 4 febbraio, a Bormio (Italia) si apriranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: in programma la prima prova cronometrata della discesa maschile, che scatterà alle ore 11.30. Saranno al cancelletto di partenza 45 atleti in rappresentanza di 18 Paesi. Salvo interruzioni, Dominik Paris partirà col pettorale numero 14 alle ore 11.49.55: la prima prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.30 e gli atleti dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’10” l’uno dall’altro. Dal 6 in poi, invece, l’intervallo di partenza verrà ridotto a 1’15”. Per la prima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

