Prima pagina Corriere dello Sport | Lungo muso | il Milan si diverte e sbanca Bologna

Questa mattina il Milan ha vinto a Bologna, portando a casa i tre punti. La squadra ha mostrato un gioco divertente e deciso, lasciando il segno sul campo. I tifosi rossoneri sono già in festa, mentre i giocatori si godono la vittoria. È stata una partita intensa, che ha confermato la buona forma del Milan in questo inizio di stagione.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 4 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Bologna-Milan, posticipo della 23^ giornata della Serie A 2025-2026. Al 'Dall'Ara' finisce 0-3: a segno Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku (su calcio di rigore) e Adrien Rabiot. Il Diavolo, autore di una bella partita, manda un messaggio all'Inter capolista del torneo e si riporta a - 5 dalla vetta della classifica.

