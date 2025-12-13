Prima pagina Corriere dello Sport | Mercato Gabriel Jesus la bomba E il Milan si fa sotto?
La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, sabato 13 dicembre 2025, apre con la notizia di Gabriel Jesus come possibile grande colpo di mercato. Il Milan si fa avanti per assicurarsi l’attaccante, alimentando le aspettative e i rumors sul futuro del calciomercato rossonero. Ecco le ultime novità e aggiornamenti sulle trattative più calde del momento.
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 13 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. Pianetamilan.it
Juventus tra infortuni e modulo, il Corriere dello Sport: "Spalletti prigioniero" - "Spalletti prigioniero": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. tuttomercatoweb.com
"McJuve, dai fischi alla festa. Napoli, la tassa Mou". L'apertura del Corriere dello Sport - "McJuve" è il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport per aprire la sua prima pagina e celebrare il 2- tuttomercatoweb.com
