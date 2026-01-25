Alla terza giornata del girone di ritorno, il derby fiorentino tra Novoli e Audace Galluzzo si gioca alle ore 15. Due squadre con obiettivi diversi si affrontano in una sfida importante per la classifica, offrendo un momento di interesse per gli appassionati di calcio locale. La partita rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di consolidare la propria posizione e proseguire il percorso stagionale.

Terza giornata del girone di ritorno. Calcio d’inizio alle ore 15. Su tutte spicca il derby fiorentino Novoli-Audace Galluzzo che scendono in campo con contrapposte motivazioni. Il Novoli è alla ricerca di punti salvezza per evitare i play out, mentre il Galluzzo è al secondo posto della graduatoria ed è obbligato a centrare la vittoria per non perdere contatto con la capolista Calenzano. Di rilievo anche Isolotto-Calenzano con i biancorossi locali in gran momento di forma, contro la forte corazzata Calenzano capolista del girone. Sfida salvezza mozzafiato fra Porta Romana-Reconquista. Queste tutte le gare del girone C: Gallianese-Albacarraia, Gambassi-Barberino Mugello, Isolotto-Calenzano, Novoli-Audace Galluzzo, Porta Romana-Reconquista, Quarrata-Audace Legnaia, San Godenzo-Daytona, Sporting Arno-Poggio a Caiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Novoli-Galluzzo, derby da non perdere

PRIMA CATEGORIA. Galluzzo-San Godenzo, sfida al verticeOggi si svolge una sfida importante tra Audace Galluzzo e San Godenzo, due squadre che occupano le posizioni di vertice in classifica.

Leggi anche: Prima categoria. Savarna, che spreco. Fruges e Fusignano, un derby pirotecnico

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: PRIMA CATEGORIA Girone C; Prima categoria. Novoli-Galluzzo, derby da non perdere.

Prima categoria. Novoli-Galluzzo, derby da non perdereTerza giornata del girone di ritorno. Calcio d’inizio alle ore 15. Su tutte spicca il derby fiorentino Novoli-Audace Galluzzo ... sport.quotidiano.net

Prima categoria. Galluzzo-Novoli accende il terzo turnoSi gioca oggi la terza giornata di campionato, calcio d’inizio alle ore 15.30. Partita di cartello è il derby fiorentino... Si gioca oggi la terza giornata di campionato, calcio d’inizio alle ore ... lanazione.it

PRIMA CATEGORIA, PER L’ASD SAPRI SOCCER SCHOOL CILENTO C’È L’ESAME REAL BELLIZZI Dopo la bella (e finalmente convincente) vittoria interna contro l’Akropolis ottenuta domenica scorsa, l’Asd Sapri Soccer School Cilento torna in campo a - facebook.com facebook