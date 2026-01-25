Progetto per sostenere il Sì al referendum nelle scuole Valditara sotto attacco | Ministero non c’entra

Un progetto promosso dall'Unione delle Camere Penali di Catanzaro prevede incontri nelle scuole superiori sulla Giustizia, con l'obiettivo di sostenere il Sì al referendum del 22-23 marzo sulla separazione delle carriere. Il Ministero dell'Istruzione ha precisato che l'iniziativa non è di sua competenza, mentre Valditara si è espresso criticamente circa l'uso delle scuole per questa campagna.

Bufera su un progetto pensato per le scuole superiori, promosso dall'Unione delle Camere Penali di Catanzaro, che prevede incontri sul tema della Giustizia in classe, con un esplicito intento di sostenere le ragioni del Sì sul referendum del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere. Pd e M5s presentano interrogazioni parlamentari.🔗 Leggi su Fanpage.it Il progetto per spiegare le ragioni del Sì al referendum nelle scuole, Valditara sotto attacco: "Propaganda"Un progetto nelle scuole superiori, promosso dall'Unione delle Camere Penali di Catanzaro e il Ministero dell'Istruzione, ha suscitato polemiche.

