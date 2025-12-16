pretty woman torna al cinema per san valentino grazie a un grande classico di natale

Per San Valentino, il film cult Pretty Woman torna al cinema grazie alla rassegna Back to Cult di Nexo Digital, dopo il successo di Mamma, ho perso l'aereo. Questo classico degli anni '90, interpretato da Richard Gere e Julia Roberts, celebra l’amore e la nostalgia per le commedie romantiche. Un’occasione imperdibile per rivivere una delle pellicole più amate del genere.

Nell'ambito della rassegna Back to Cult, dopo il successo di Mamma, ho perso l'aereo, farà ritorno nelle sale italiane un altro classico degli anni '90, una delle commedie romantiche per eccellenza Dopo il grande successo ottenuto con Mamma, ho perso l'aereo, Nexo Digital rilancia la sua rassegna Back to Cult riproponendo nelle sale Pretty Woman, l'indimenticabile commedia romantica con protagonisti Richard Gere e Julia Roberts. La pellicola sarà in programmazione il 9, 10, 11 e 14 febbraio 2026, in occasione di San Valentino. La celebre commedia romantica del 1990 diretta da Garry Marshall è considerata uno dei maggiori successi del genere, con oltre 463 milioni di dollari incassati a livello mondiale. Movieplayer.it

Torna in sala per San Valentino Pretty Woman, in versione restaurata in 4k - Dopo il grande successo di Natale con Mamma, ho perso l'aereo, che ha portato nelle sale 180 mila spettatori, il 2026 segnerà il ritorno di Nexo Studios - ansa.it