A Naso presentato il volume dedicato alle fontane storiche di Messina tra memoria e identità urbana

A Naso, sabato 31 gennaio, si è tenuta la seconda tappa della presentazione del libro “Le cento fontane” di Enza Mola. L’evento ha attirato appassionati di storia e cittadini curiosi di scoprire di più sulle fontane storiche di Messina. L’autrice ha illustrato il lavoro svolto e raccontato come queste fontane siano un pezzo importante dell’identità urbana. La sala era piena di persone interessate a conoscere meglio il patrimonio della città.

A Naso, sabato 31 gennaio, si è svolta la seconda tappa ufficiale della presentazione del volume "Le cento fontane", opera della studiosa Enza Mola. L'evento si è tenuto nella Pinacoteca comunale del paese, luogo scelto per il suo valore storico e la sua vocazione culturale. L'iniziativa ha raccolto un pubblico attento e partecipe, dimostrando come il tema dell'acqua, intesa non solo come risorsa ma come simbolo di identità, possa ancora suscitare interesse e riflessione in contesti locali. Il libro, frutto di anni di ricerca, si propone come un viaggio tra i cento monumenti idrici che hanno segnato la storia urbana e rurale di Messina, dalle antiche fontane medievali ai manufatti ottocenteschi, passando per le fontane di rito, spesso legate a pratiche religiose e sociali.

