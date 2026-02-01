A Naso presentato il volume dedicato alle fontane storiche di Messina tra memoria e identità urbana

Da ameve.eu 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Naso, sabato 31 gennaio, si è tenuta la seconda tappa della presentazione del libro “Le cento fontane” di Enza Mola. L’evento ha attirato appassionati di storia e cittadini curiosi di scoprire di più sulle fontane storiche di Messina. L’autrice ha illustrato il lavoro svolto e raccontato come queste fontane siano un pezzo importante dell’identità urbana. La sala era piena di persone interessate a conoscere meglio il patrimonio della città.

A Naso, sabato 31 gennaio, si è svolta la seconda tappa ufficiale della presentazione del volume “Le cento fontane”, opera della studiosa Enza Mola. L’evento si è tenuto nella Pinacoteca comunale del paese, luogo scelto per il suo valore storico e la sua vocazione culturale. L’iniziativa ha raccolto un pubblico attento e partecipe, dimostrando come il tema dell’acqua, intesa non solo come risorsa ma come simbolo di identità, possa ancora suscitare interesse e riflessione in contesti locali. Il libro, frutto di anni di ricerca, si propone come un viaggio tra i cento monumenti idrici che hanno segnato la storia urbana e rurale di Messina, dalle antiche fontane medievali ai manufatti ottocenteschi, passando per le fontane di rito, spesso legate a pratiche religiose e sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

a naso presentato il volume dedicato alle fontane storiche di messina tra memoria e identit224 urbana

© Ameve.eu - A Naso presentato il volume dedicato alle fontane storiche di Messina, tra memoria e identità urbana

Approfondimenti su Naso Messina

Tra memoria e identità. Premiate dal Comune trentasei attività storiche: "Volano della crescita"

La città di Varese ha premiato 36 attività storiche riconoscendone il valore e il ruolo nel tessuto locale.

Presentato il Calendario di Asia Napoli dedicato alle 10 Municipalità

È stato presentato presso l’Aula del Consiglio Comunale il Calendario 2026 di Asia Napoli, dedicato alle 10 Municipalità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Naso Messina

Argomenti discussi: Nuovo statuto per invogliare i privati; La canzone arrabbiata anti-ICE di Bruce Springsteen è al naso nel modo giusto; Il Rosato è una cosa seria: Giusti Wine presenta il Rosalia Prosecco Doc Rosé; Giovane muore all’ospedale Pugliese di Catanzaro, la famiglia denuncia: disposta l’autopsia · LaC News24.

Asp Messina, inaugurata a Naso la nuova RemsInaugurata la nuova Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) dell'Asp di Messina a Naso. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Naso Gaetano Nanì, il direttore generale dell'Asp ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.