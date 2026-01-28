L' amore e il bacio tra Montecchi e Capuleti per la medaglia Zerowind Romeo&Giulietta Run Half Marathon

Una corsa speciale tra le strade di Verona: tra meno di tre settimane, 10mila appassionati si preparano a partecipare alla ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon. L’evento celebra l’amore tra Montecchi e Capuleti, con una medaglia che raffigura proprio questa storia d’amore. I partecipanti si metteranno al collo un ricordo di Verona e della sua leggenda, mentre cercano di battere il loro record personale. È una festa di passione e sport, che unisce la città e i corridori da tutto il paese.

Svelata la medaglia ufficiale della mezza maratona più romantica di ItaliaDomenica 15 febbraio la ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K, RELAY e Avesani Romeo&Giulietta Family Run L'amore vince sempre! Innamorati di Verona e conquista il tuo record. Questo il claim ideato dagli organizzatori quando hanno ideato la medaglia che 10mila partecipanti si metteranno al collo tra tre settimane in occasione della ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon. Un evento sempre molto atteso, di caratura Gold per la Federazione di Atletica Leggera, una gara ideata e sempre organizzata da GAAC 2007 Verona Marathon ASD.🔗 Leggi su Veronasera.it

La Romeo&Giulietta Run Half Marathon si terrà a Verona il 15 febbraio 2026.

