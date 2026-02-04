Prese a spinte il suo prete condannato

Il 20 febbraio 2021, nella canonica di Alfonsine, sono volate le mani e sono state prese a spinte tra il parroco don Luigi Gatti e un'altra persona. La polizia è intervenuta e ora il parroco è stato condannato per quei fatti. La vicenda ha fatto molto discutere in paese, dove molti si chiedono come siano potute succedere certe scene in un luogo di pace e fede.

Quel 20 febbraio del 2021 erano volati gli stracci in canonica ad Alfonsine. Da una parte don Luigi Gatti, l'allora parroco. E dall'altra un gruppo di giovani i quali, in un crescendo di tensioni, erano giunti ad affrontare il loro parroco tra spinte e accese rimostranze fino a metterlo praticamente al muro. Si trattò di violenza privata, ha stabilito il giudice Cosimo Pedullà condannando ieri pomeriggio l'imputato - un 27enne nato a Lugo e difeso dall'avvocato Luca Orsini - a due mesi di reclusione e a pagare 1.000 al prete, a suo tempo dimessosi proprio in ragione di quelle frizioni e ora ad altro incarico.

