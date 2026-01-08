Spinte e strattoni agli steward | Niente mascherina tutti fuori Condannato un tifoso di basket

Un tifoso di basket è stato condannato dopo aver aggredito gli steward con spinte e strattoni, urlando “Niente mascherina, tutti fuori”. L’episodio si è verificato in un contesto già segnato da sconfitte consecutive e problemi fisici delle squadre coinvolte, che avevano influito sull’andamento della stagione. L’evento evidenzia le tensioni che possono emergere in ambiti sportivi e la necessità di mantenere comportamenti rispettosi delle regole.

di Laura Valdesi Due squadre ’ferite’ da un paio di sconfitte consecutive e da problemi fisici che avevano pesantemente condizionato quella parte di stagione. Un test importante, quello del 5 dicembre 2021, per la San Giobbe Chiusi che attendeva la visita di Forlì nell’allora rinnovato PalaPania. Campionato di basket A2. Per la cronaca, la partita era terminata 90 a 65 per i padroni di casa. Questo lo scenario in cui si inseriva il processo celebrato ieri in tribunale ad un tifoso dell’Unieuro Forlì accusato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dal fatto che era avvenuta in un luogo pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spinte e strattoni agli steward: "Niente mascherina, tutti fuori". Condannato un tifoso di basket Leggi anche: Malamovida, no agli steward: "Così il Comune si arrende all’incapacità di governare" Leggi anche: Follia in Ungheria, giocatore di basket prende a pugni un tifoso: guarda l'aggressione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Spinte e strattoni agli steward: Niente mascherina, tutti fuori. Condannato un tifoso di basket. Spinte e strattoni agli steward: "Niente mascherina, tutti fuori". Condannato un tifoso di basket - Pena di sei mesi per l’episodio accaduto il 5 dicembre 2021 fuori dal PalaPania dove la Giobbe affrontava Forlì ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.