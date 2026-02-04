Premio Zayed Papa | Essere fratelli in umanità

Il Papa ha parlato di fraternità come di una necessità urgente, non solo un ideale lontano. Durante la cerimonia del Premio Zayed, ha sottolineato che essere fratelli in umanità è un passo fondamentale per affrontare le sfide di oggi. Un messaggio diretto che invita a riflettere sulla solidarietà tra le persone.

Il bisogno di fraternità non è un ideale distante ma una necessità urgente. Lo ha sottolineato Papa Leone nel messaggio per la consegna del Premio Zayed. Servizio di Rita Salerno TG2000.

Papa Leone XIV: umanità affamata di umanità Papa Leone XIV riflette sulla condizione dell'umanità, evidenziando il desiderio di bene e pace che accomuna le persone. Papa:"Pace dovere che unisce l'umanità" Il Papa sottolinea l'importanza della pace come valore universale che unisce l'umanità.

Papa Leone XIV: bisogno di fratellanza, necessità urgente. La pace non è utopia di altri tempi ma potenziale più forte di tutti i conflitti Messaggio del Papa per la Giornata internazionale della fratellanza umana e il Premio Zayed

Il Premio Zayed per la Fratellanza umana sarà assegnato anche alla organizzazione no-profit Taawon per il lavoro umanitario e di sviluppo in #Cisgiordania, a #Gaza e nei campi profughi in #Libano.

