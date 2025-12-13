Papa | Pace dovere che unisce l' umanità

Il Papa sottolinea l'importanza della pace come valore universale che unisce l'umanità. In un contesto multietnico, il dialogo interculturale si rivela fondamentale per promuovere comprensione, accoglienza e fraternità, elementi essenziali per costruire una società più armoniosa e inclusiva.

15.00 "In un clima multietnico diventa indispensabile aver cura del dialogo, favorendo la comprensione reciproca e interculturale come segno di accoglienza, di integrazione, di fraternità". Così il Papa agli ambasciatori d'Italia "A livello internazionale, questo stesso stile può portare frutti di cooperazione e di pace, a patto che perseveriamo a educare il nostro modo di parlare".Invita a essere "di parola" "E per i Cristiani,dice, è la Parola di Dio.Pace un dovere che unisce umanità". Disarmare i discorsi e costruire intesa. Servizitelevideo.rai.it

Il Papa ai diplomatici, 'siate uomini e donne di dialogo, la pace è un dovere' - 'L'autentica missione diplomatica non è il calcolo interessato, solo chi spera davvero sostiene il dialogo tra le parti' (ANSA) ... ansa.it