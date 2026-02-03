La finalissima del Premio Strega 2026 si terrà l’8 luglio al Campidoglio di Roma. La piazza storica ospiterà la serata conclusiva di questa 80esima edizione, che si svolge ogni anno tra le più attese nel panorama letterario italiano. Quest’anno, i protagonisti saranno i finalisti e il pubblico che potrà seguire l’evento in una location unica e suggestiva.

La piazza del Campidoglio ospiterà l’ 8 luglio la serata finale del Premio Strega 2026, che quest’anno festeggia l’80esima edizione. Lo ha annunciato oggi il presidente della Fondazione Bellonci, Giovanni Solimine. Una “scelta fortemente simbolica che rende omaggio al Premio Strega e al suo rapporto con la città di Roma”, ha dichiarato. “Il Premio Strega è l’evento letterario più importante del nostro Paese, anche uno sguardo sul Paese che cambia”, ha detto l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio. “Siamo contenti, onorati ed emozionati per continuare una collaborazione storica – ha aggiunto – Vogliamo continuare a lavorarci e lo facciamo dicendo che siamo pronti a rinnovare la convenzione tra Roma Capitale e la Fondazione, che è una convenzione triennale, e la rinnoveremo nelle prossime ore”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Premio Strega 2026, la finale sarà l’8 luglio al Campidoglio

Approfondimenti su Premio Strega2026

Mercoledì 3 giugno, al Teatro Romano di Benevento, si svolgerà la presentazione dei finalisti dell’edizione numero 86 del Premio Strega.

Questa mercoledì pomeriggio, nel cuore di Roma, si è svolta la cerimonia del Premio Calabria al Campidoglio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Premio Strega2026

Argomenti discussi: Un massacro della timidezza. Di spalle a questo mondo di Wanda Marasco; Festival Amore e Psiche, arriva il Premio Strega Emanuele Trevi; Sestri: Andersen, come scrivere una fiaba, incontri con tre Premi Strega; Quali sono i libri in arrivo nel 2026? Lo speciale (con oltre 400 anteprime).

Premio Strega, per la prima volta la finale in piazza del Campidoglio a RomaPer la prima volta sarà la piazza del Campidoglio ad accogliere l'8 luglio la serata finale del Premio Strega 2026 che quest'anno ... msn.com

Il Premio Strega cambia, festeggerà gli 80 anni in CampidoglioLa decisione viene dopo le polemiche tra la Fondazione Bellonci e il ministro Giuli sulla tradizionale premiazione al Ninfeo di Villa Giulia, sempre a Roma. repubblica.it

Considerata la spinta che garantisce (soprattutto all’opera vincitrice), il Premio Strega resta il più ambito in Italia. Scoprite i retroscena sui probabili protagonisti dell’edizione 2026… - facebook.com facebook

Premio Strega 2026: le prime voci sui libri protagonisti… illibraio.it/news/editoria/… #editoria #narrativa x.com