Questa mattina, inizio giornata dedicata a San Giuseppe, i fedeli si sono raccolti in preghiera. La preghiera del 4 febbraio invita a essere fedeli e a affidarsi al Custode del Redentore, chiedendo forza e costanza. È un momento di riflessione semplice, che invita a mantenere fedele il proprio cammino.

Il Mercoledì è il giorno di San Giuseppe: inizia la giornata con questa preghiera del mattino. Affidati al Custode del Redentore per ricevere il dono della costanza e della fedeltà. Chiedi oggi la sua potente intercessione. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano amica che trasmetta il calore di Dio (card. Angelo Comastri). Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe per iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla. In questo nuovo giorno vogliamo alzare il nostro sguardo verso di Te, Signore nostro Dio, perché, guardandoti, la semina abbondante che ci hai affidato cresce e fruttifica. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 4 Febbraio 2026: “Io ti sarò fedele”

Approfondimenti su San Giuseppe 4 Febbraio

Questa mattina, come ogni martedì, molti si sono rivolti agli Angeli per chiedere protezione e forza.

Questa mattina, nella giornata di festa, i fedeli si sono riuniti per pregare insieme.

Ultime notizie su San Giuseppe 4 Febbraio

PREGHIERA DEL MATTINO Signore, durante questa giornata, chi incontrerò Incontrerò sicuramente la mia famiglia, alcuni amici, i colleghi di lavoro, la gente che incrocio abitualmente per la strada senza conoscerla. Farò forse altri incontri. Alcune persone ti - facebook.com facebook